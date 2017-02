Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Én person til legesjekk etter trafikkulykke på riksvei 9

Politiet melder om trafikkulykke på riksvei 9 i Bygland torsdag kveld. Én person er kjørt til lege for sjekk.

02.02.2017 kl 19:51 (Oppdatert 20:25)

Ingmar Brokka Rike

Politiet melder at ulykken skjedde torsdag kveld klokken 19.17 på riksvei 9.

- Nødetatene rykket ut til stedet, meldte operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Politiet opplyser at ulykken har skjedde i sørenden av Byglandsfjorden.

- To biler kolliderte. En person er kjørt til lege for sjekk, melder operasjonsleder.

Saken oppdateres.