En person tatt i trafikkontroll på E18

UP kontrollerte 27 bilførere i en trafikkontroll natt til torsdag. Én mann ble tatt.

26.01.2017 kl 07:28 (Oppdatert 07:32)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

Politiet i Agder melder at de avholdt en trafikkontroll på E18 i Arendal natt til torsdag. 27 førere ble kontrollert av betjentene i veikanten.

- Én mann er anmeldt for kjøring med bil uten gyldig førerkort, opplyser politiet.

Ellers var alt i henholdt til forskriftene hos de 26 andre.