Få full digital tilgang til alt innhold i 1 uke for kun 49,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse En person pågrepet etter bråk i dagligvarebutikk annonse Operasjonsleder i Agder politidistrikt melder at en person er innbragt etter bråk på Kiwi på Bergemoen i Grimstad. 28.08.2017 kl 21:45

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder opplyser at politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.51 mandag kveld. - En person innbringes etter å ha vært innblandet i bråk med andre kunder og forsøk på tyveri, skriver politiet på Twitter.

annonse