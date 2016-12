Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

En person lettere skadd etter påkjørsel bakfra

En person lettere skadd etter trafikkulykke på fylkesvei 291 i Iveland. 25.12.2016 kl 10:35 (Oppdatert 11:15)

Ingmar Brokka Rike

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 37 00 37 83

Politiet medler om trafikkulykken på fylkesvei 291 mellom Frigstad og Engesland i Iveland klokken 00.31. - To biler involvert og en person skadet. Ingen fastklemte. Ambulanse og politiet er på vei, meldte operasjonsleder. Lettere skadd Klokken 01.07 er ambulanse fremme på stedet. En person betegnes som letttere skadd. Personen kjøres til sykehuset i Kristioansand. - En bil som har stått stille langs fylkesveien er påkjørt bakfra av annen bil. Bilen som har forårsaket påkjørselen er tauet bort fra stedet, melder politiet. Fører bes melde seg Ifølge politiet er det glatt veibane på stedet. - Fører av bilen som kjørte på den parkerte bilen bes melde seg for politiet. Eventuelle vitner oppfordres til å ringe politiet på telefon 02800, skriver politiet. Politiet oppretter sak på forholdet.