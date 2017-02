Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

En person hardt skadd i trafikkulykke

Fire personer ble fraktet til sykehuset i Kristiansand natt til søndag etter en trafikkulykke på Høvåg i Lillesand.

05.02.2017 kl 09:10 (Oppdatert 09:24)

Ingmar Brokka Rike

Politiet melder at ulykken skjedde ved Ytre Vesterhus klokken 02.53 natt til søndag på fylkesvei 401.

- Et enslig kjøretøy har kjørt av veien. Fire personer blir fraktet til sykehus. Det er uvisst skadeomfang, meldte politiet på Twitter.

Alle nødetatene rykket ut til stedet.

Klokken 05.17 melder Sørlandet sykehus akuttmottak at de har mottatt de fire personene.

- Tre lettere skadet, én alvorlig skadet, men stabil, melder sykehuset.

LES OGSÅ: Personer i slagsmål rett utenfor politistasjonen