Én mistet lappen og åtte fikk bot

71 km/t i Tingsakerbakken i Lillesand var nok til at førerkortet røk. 28.08.2017 kl 14:41

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Resultatet av UP-kontrollen i Tingsakerbakken ble meldt inn mandag ettermiddag: Foruten førekortbeslaget for 71 km/t i 40-sonen, fikk åtte trafikanter forenklede forelegg, melder operasjonsleder i Agder politidistrikt.

