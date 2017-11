Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Én brøt besøksforbud, en annen brøt seg inn Hund: Politiet brukte også hund i aksjonen i Gårdalen fredag formiddag. (Foto: Elisabeth Grosvold) Dette har Agder-politiet jobbet med 10. november. 10.11.2017 kl 20:14 (Oppdatert 20:32)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Klokken 18.30 ble en mann pågrepet i Arendal og anmeldt for brudd på besøksforbud. Det melder operasjonsleder i Agder-politiet via Twitter. Brøt seg inn En drøy time tidligere kom det melding om innbrudd, da fra nabokommunen: 1715 Grimstad. Melding om innbrudd i fritidsbolig. Åstedet undersøkes lørdag formiddag. Fartskontroll Mellom 16.30 og 18.30 holdt UP fartskontroll i Tvedestrand. Den førte til at seks bilførere fikk forenklede forelegg for fart – høyeste målte var 80 km/t i 60-sonen. Før det igjen tok store politistyrker med skjold seg inn i en bolig i Gårdalen, Arendal. Én ble pågrepet. Les mer i egen sak.

