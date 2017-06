Elleve års forvaring for dobbeltdrapet i Kristiansand DOBBELTDRAP: Aktor Jan Tallaksen under rettssaken etter dobbeltdrap i Kristiansand desember 2016. (Foto: NTB scanpix) annonse 16-åringen som drepte Jakob Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) er dømt til elleve års forvaring, ifølge TV 2. 29.06.2017 kl 10:09

NTB

Dermed hever dommeren straffen utover aktors påstand om ti års fengsel. Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder, ifølge TV 2.

Det var 5. desember i fjor at gutten knivstakk Jakob Hassan og Tone Ilebekk i skolegården til Wilds Minne skole i Kristiansand. Ifølge tiltalen ble de påført til sammen rundt 60 knivstikk. Begge døde av forblødning på Sørlandet sykehus samme kveld.

Ifølge politiet ble Ilebekk et tilfeldig offer da hun forsøkte å gripe inn i slagsmålet mellom de to guttene.

Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter. Han erkjente også straffskyld under rettssaken. 16-åringen hevdet i retten at han angrer på det han gjorde, for sin egen del og for alle som ble rammet.

Etterlatte ønsket forvaring

Aktor Jan Tallaksen kalte dobbeltdrapet kaldblodig og rått og la ned påstand om ti års fengsel. Da hadde han lagt til 15 prosent strafferabatt for tilståelse.

Drapsofrenes familier forlot rettssalen umiddelbart etter at Tallaksen hadde lagt ned sin påstand. Kort tid etter fastslo bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer Tone Ilebekks etterlatte, at de mener 16-åringens forbrytelser kvalifiserer til lovens strengeste straff, og at det var feil av aktor feil å avvise forvaring. Nå har altså dommeren gitt forvaring.

– Tone ble drept fordi hun brydde seg og ønsket å hjelpe en gutt som trengte hjelp. Det er et drap som fremstår fullstendig meningsløst, sa Westbye.

Ønsket svar

Bistandsadvokaten til Jacob Hassans etterlatte, Kristine Eide, påpekte på sin side familiens behov for svar. 16-åringen har sagt at han hatet Jacob Hassan fordi han hadde betalt 600 kroner for hasj som viste seg å være jord.

– Familien har fått svar på noe. De har fått vite hvordan han ble drept. Men det er flere spørsmål de ikke vil få svar på. Ble sønnen virkelig drept på grunn av 600 kroner? Hvorfor drepte han Tone, som han ikke hatet, på samme måte, spurte Eide.