Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Elghunder skapte E18-trøbbel NORSK ELGHUND: Illustrasjons (Foto: Paul Mjaaland) annonse To elghunder på frifot skapte småkaos på E18 lørdag ettermiddag. 21.01.2017 kl 14:39

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Heldigvis gikk det bra med både hunder og bilister langs og på europaveien. Det var klokken 13.45 Agder politidistrikt fikk melding om to hunder som ruslet langs E18 ved Goderstad i Tvedestrand. Og med tett trafikk i 70-sonen kunne dette gått galt. – Trafikanter fikk etterhvert tatt hånd om de to elghundene som løp på E18. Viking ble varslet og hentet senere hundene, melder Agder politidistrikts operasjonsleder. annonse