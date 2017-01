Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Ekstremværet Vidar er over HØYVANN: Svært høy vannstand ved Bryggen i Bergen. Uværet er nå over. (Foto: NTB scanpix) Ekstremværet som har herjet på Vestlandet i morgentimene, er nå over. Det ventes normale vannstandsnivåer i løpet av ettermiddagen. 12.01.2017 kl 12:52

NTB Like før klokken 12.30 meldte Meteorologisk institutt at ekstremværet sør for Stad er over. Meteorologene har målt blant annet målt 256, 218 og 161 centimeter over såkalt sjøkartnull i henholdsvis Måløy, Bergen og Stavanger under uværet. – Vannstandsmålene våre på disse stedene har vært under forventet. Vannstanden vil senke seg mot normalnivå utover ettermiddagen. Neste flo vil være vesentlig lavere, sier meteorolog Martin Granerød til NTB. Direkte: Her kan du følge vannstanden ved Kolbjørnsvik i Arendal Granerød sier de nordligste områdene på Vestlandet fortsatt kan merke uværet, men at det også her vil avta i løpet av ettermiddagen. Brannvesenet pakket sammen på Bryggen like før klokken 11 da flotoppen var passert, skriver Bergens Tidende. Her var vannstanden 10 cm lavere enn forventet. Også i Stavanger tok de seg greit av vannmassene, blant annet med hjelp av en 100 meter lang vannpølse. Uværet har ikke vært vurdert som farlig for dem som bor i de rammede områdene, opplyste meteorolog Frode Hassel tidligere torsdag. Det ble imidlertid meldt om sterk vind og snøfokk som førte til vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Hordaland og Rogaland. (©NTB)