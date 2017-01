Eks-ordfører Antonsen (V) om helsekjøp-debatten: – Et lavmål av Venstre HELSEKJØP-OPPGJØR: Hans Antonsen, her fotografert i 2014, kritiserer Venstre for måten partiet har opptrådt på i helsekjøp-saken. (Foto: Stein Harald Øigård) annonse Tidligere ordfører i Grimstad, Hans Antonsen, begrunner hvorfor kommunen kjøpte tjenester Farm in Action i et leserinnlegg og et intervju med lokalavisen. Han går også hardt ut mot egne partifeller. 21.01.2017 kl 13:21

Frem til nå har Hans Antonsen, i dag administrerende direktør for Kilden, vært ordknapp om helsekjøpene som i en rekke artikler har vært omtalt i Agderposten.

– Grunnen til at jeg nå uttaler meg er fordi jeg sitter med faktaopplysninger som ikke har vært fremme i debatten. Og fordi disse opplysningene tegner et litt annet bilde av denne saken, sier Hans Antonsen til Grimstad Adressetidende.

I et leserinnlegg til lokalavisen skriver han følgende:

«Det er utan tvil at kommunen har brote lov om offentlege anskaffelser, men den nye kommunestyregruppa i mitt eige parti Venstre står for eit lavmål i debatten når dei tar i bruk ordet «kriminelt» (som vi må forstå som brot på straffelova) saman med den giftige, men så bekvemt ansvarsfrie skuldinga: «vi kan ikkje utelukke at…». For kva kan vi eigentleg utelukke?»

Må stå for hans regning

På spørsmålet om hvorfor han går så krast ut mot egne partifeller, svarer Antonsen:

– Fordi de har, særlig etter det siste innlegget sitt, gått lengst i å ville holde liv i spekulasjonene her. De er også de eneste, så vidt jeg har sett, som har sagt at man ikke kan utelukke noe kriminelt. Det oppfatter jeg som en langt sterkere antydning enn når man snakker om lovbrudd i seg selv, sier han.

Grimstad Adressetidende har konfrontert dagens gruppeleder for Venstre, Arnt Gunnar Tønnesen, med Antonsens uttalelser om «lavmål» fra partiet.

– Det må stå helt for hans regning. Det eneste jeg kan si er at det ikke er vi som har sagt at det har foregått noe kriminelt her, men at det er BDOs ord på vårt spørsmål, sier han.

Handlet om å hjelpe

Til Adressa sier eks-ordfører Antonsen at han ønsker å få frem grunnen til at innkjøpene ble gjort: Det handlet om å hjelpe mennesker i nød.

– Det poenget synes jeg har blitt borte i den diskusjonen som nå foregår i avisene. Så får det være en nyanse til det bildet som er skapt og for de personene som nå skal ta denne saken videre, sier han.

Antonsen nevner at granskerne i BDO ikke har intervjuet eller snakket med ham da de undersøkt saken, til tross for at han hadde det øverst ansvaret i kommunen i mye av perioden.

Det overrasker ham, sier Antonsen til lokalavisen.

I innlegget skriver han:

«Konklusjonane til BDO har eg ingen innvendingar mot, bortsett frå måten dei behandlar Bente Somdal på. Igjen denne giftige formuleringa: «kan ikkje utelukke at». Har ikkje også Bente krav på den rettstryggleiken som ligg i krav om sannsynlighetsovervekt eller påvising utover rimeleg tvil?»

Antonsen omtaler hvordan han fra sin første dag som ordfører ofte samarbeidet med kommunalsjef Ivar Lyngstad, en leder han som ordfører satte pris på og opplevde som en svært etisk reflektert mann.

De slet to også med svært vanskelige saker, skriver han, «og har sikkert også valgt feil fleire gonger»,

Eks-ordføreren trekker konkret frem hvordan Grimstad kommune våren 2015 befant seg i en «uvirkelig situasjon» der det kommunale hjelpeapparatet i en sak hadde brutt fullstendig sammen. Det var forsøkt med store ressurser over lang tid, uten at kommunen klarte å gi den tjeneste de skulle.

Som ordfører ble han spurt av kommunalsjef Berit Grønning Nielsen hvorvidt det var akseptabelt å gå rett på Farm in Action, «dei einaste vi visste om som kunne ha kapasitet til å overta tenesta øyeblikkeleg».

Antonsen sa ja. Selskapet fikk et nytt stort oppdrag.

Bundet av taushetsplikt

Han tror at når rådhuset i liten graf har tatt til motmæle, er det fordi mange føler seg bundet og begrenset av taushetsplikten. Det er han også, presiserer Antonsen til Adressa, men ønsker «å gi et litt større innblikk i hva dette handler om».

På direkte spørsmål fra avisen erkjenner han at det å skulle hjelpe folk i nød «selvfølgelig ikke» gir kommunen rett til å hoppe bukk over loven om offentlige anskaffelser, eller kjøpe tjenester uten anbud eller kontrakter.

Den dag i dag mener Antonsen at kommunen traff riktige valg i de situasjonene, om enn det som ble gjort kan diskuteres og kritiseres.

Avslutningsvis i leserinnlegget, med tittelen, «Om dei hadde spurt meg», råder Antonsen de involverte for det første å lære av det som har skjedd. For det andre: «Gi kvarandre ein stor klem og gå vidare».