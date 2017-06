Eggsamling fra 1950-tallet kom hjem OVERLEVERING: Ole Martin Møllergaard, Catrine Tverdal og Eldrup A. Hansen fotografert i forbindelse med overleveringen av samlingen. (Foto: Privat) annonse En samling med egg kom helt tilfeldigvis tilbake til hjemtraktene. Les den artige historien. 20.06.2017 kl 07:57



Staubø Kultursenter hadde offisiell sesongåpning søndag 11. juli med avduking av Terje Tverdals «berømte» eggsamling som endelig vendte tilbake til sine hjemtrakter. Det var Terjes eldste sønn, Helge Tverdal som sto for selve avdukingen.

Skatt på loftet

Hvordan denne eggsamlingen har funnet veien tilbake til Tverdal øst i Arendal, er en morsom liten historie.

Etter at Terje gikk bort i 2010, gikk ungene til Terje gjennom boet for å ta den formelle delingen. Da dukket denne gamle eggsamlingen opp på loftet, og eldste sønn, Helge, husket godt denne «skatten» som han selv som barn fikk lov å se på, men ikke røre.

Helge tok noen bilder av samlingen, og sendte ut til sin kone Catrine som jobber i Nordsjøen, for å vise og fortelle om denne flotte samlingen.

Møttes tilfeldig

I løpet av denne offshoreturen kom Catrine i snakk med en blid sørlending ved navn Ole Martin Møllergaard, og da Ole Martin hørte at Catrine heter Tverdal til etternavn, hadde jo han litt å fortelle, både at han bor på Tverdal, og at han kjente en mann som het Terje Tverdal.

Da kunne Catrine fortelle at denne Terje Tverdal nok var hennes svigerfar. Ole Martin fortalte videre at han kunne huske en flott eggsamling som Terje hadde, og da kunne Catrine, som kun dager før hadde fått høre om denne samlingen for første, fortelle Ole Martin at denne samlingen fortsatt lever i beste velgående.

Vill gi den vekk

Noen år etter dette, reiste Catrine og Helge en tur til Tverdal for å hilsen på Ole Martin.

Da kommer ideen opp om å gi vekk denne samlingen til Staubø kultursenter som kan stille den ut og vise den frem til folk som fortsatt kan huske samlingen.

Etter et lite familieråd blant Terjes seks barn, bestemte de seg for å gi vekk samlingen til kultursenteret. Etter noe tid kom Helge i kontakt med Eldrup A. Hansen, eier og driver av Staubø kultursenter.

Utstilling

Eldrup kjente Terje godt og hadde mange historier og fortelle om sitt forhold til Terje både fra ungdomstiden og i voksen alder. Eldrup og Helge fant tonen og det ble besluttet at kultursenteret skulle ta imot samlingen og stille den ut. Det var altså søndag den 11. juni at samlingen ble avduket, med et foredrag av Helge Tverdal om sine barndomsminner fra somrene på Tverdal, og vil du se denne samlingen er det bare å ta turen til Staubø kultursenter.

Innsendt av Helge Tverdal