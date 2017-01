Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Eddie Eidsvåg har solgt Pøbelprosjektet Eddie Eidsvåg: Eddie Eidsvåg startet Pøbelprosjektet. (Foto: Carina Johansen / NTB scanpix) Pøbelprosjektet Eddi Eidsvåg startet Pøbelprosjektet i 1997 i Eddis Bakeri.

I 2007 stiftet han sammen med Arne Husjord, Aleksander Lindbo og Signe Bente Elgan Pøbelprosjektet AS.

I dag eies aksjene av Eddi Eidsvåg alene.

Mellom 2007 og 2015 har over 2193 pøbler vært gjennom Pøbelprosjektets prosjekter.

Av disse har bare 202 sluttet.

1991, eller over 90 %, er enten i fast jobb (49,6 %), i skole eller lære, (20 %), i kurs eller hospitering (29,2 %) eller i andre tiltak eller behandling (1,2 %).

Pøbelprosjektet er i dag representert i Stavanger, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Kragerø, Asker, Bærum, Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Nannestad, Jessheim, Eidsvoll, Ålesund, Molde og Kristiansund. annonse Leder Eddie Eidsvåg har solgt Pøbelprosjektet for å sikre driften videre. 05.01.2017 kl 09:24

– Dette gjør vi for å sikre den videre driften. Samarbeidet med Aleris vil trygge økonomien og den faglige grunnen til Pøbelprosjektet, sier Eidsvåg til Stavanger Aftenblad. Han sier det viste seg at de ikke klarte å drive prosjektet ideelt, og at salg ble en naturlig del av utviklingen. Ungdommer i Aust-Agder, som har falt ut av videregående opplæring, har også i flere år vært med i Pøbelprosjektet. Pøbelprosjektet har som mål å få unge som står utenfor det etablerte skolesystemet og arbeidslivet, ut i jobb eller videreutdanning. I 2015 hadde Pøbelprosjektet et underskudd på over 760.000 kroner. Ved inngangen til 2016 hadde selskapet en negativ egenkapital på 3.655.753 kroner, ifølge avisen. I 2015 avviklet Kronprinsparets fond avtalen med Pøbelprosjektet, ett år før avtalen utløp. (©NTB) annonse