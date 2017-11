E18-tunnel ble stengt på grunn av bilbrann

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Det var Vegtrafikksentralen som kort etter klokken 15 meldte om at Brattheitunnelen på E18 i Lillesand var stengt. Dette fordi et brannslukningsapparat var fjernet. Har du tips eller bilder? Ta kontakt! Kort etter dette rykket brannvesenet ut på en meldt bilbrann. E18 (87)Langåsen-(86)Brønningsmyr. Åpen for trafikk etter brann i bil i Bratteheitunnelen retning Oslo. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 12. november 2017 Politiet følger opp: E18 Brattheitunnelen: «Det har vært en bilbrann i det østgående løpet. Dette er nå stengt i påvente av at bilen skal taues ut», melder operasjonsleder via Twitter. Klokken 15.40 meldes at tunnelen igjen er åpen.

