E18 fortsatt stengt - farten settes ned NEDSATT HASTIGHET: Fartsgrensen på Breviksbrua blir før påske satt ned til 50 km/ for å redusere trafikkstøyen. (Foto: Andreas Soltvedt) OMKJØRINGSVEIER: Hovedomkjøringen er rv.354, mens fv.353 og fv.356 er for kjøretøy over 4,20. Alternativ rute er avkjøring til fv.38 ved kryss 55 til kryss 30 ved Island i Vestfold. (Foto: Statens vegvesen) E18 er fortsatt stengt mellom Heistad i Porsgrunn og Rugtvedt i Bamble. Fartsgrensen på Breviksbrua blir før påske satt ned til 50 km/ for å redusere trafikkstøyen. 22.03.2018

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Ifølge Statens vegvesen har trafikkavviklingen gått relativt bra siden vegen ble stengt i april i fjor, men når trafikken er på det høyeste, oppstår det forsinkelser.

- Særlig på de store utfartsdagene og i helgene, som nå i påsken, vil Statens vegvesen oppfordrer flest mulig, til å vurdere og benytte alternative ruter.

Støy fra Breviksbrua

Fartsgrensen på Breviksbrua er satt ned til 50 km/t i timen på grunn av trafikkstøy.

- Lavere hastighet er vurdert til å redusere framkommeligheten for mye.

Omfattende rehabilitering

Det omfattende arbeidet på Kjørholttunnelen (2.219 m) og Bambletunnelen(765 m) har pågått siden stengningen i fjor.

Rehabiliteringen blir utført for å øke sikkerheten i tunnelene, i tillegg blir det sprengt nye tunnelløp til den nye firefelts E18 mellom Langangen og Dørdal ved siden av dagens tunneler.

Arbeidet i tunnelene utføres av Nye Veier AS, mens det er Statens vegvesen som har ansvaret for omkjøringsvegnettet. Det ble før stengningen gjennomført en rekke tiltak for å gjøre omkjøringsvegnettet mer trafikksikkert og sette det i stand til å ta imot den ekstra trafikkbelastningen.

Oversikt omkjøringsveger

E18 er stengt mellom kryss 51 i nord og kryss 52 i sør. På hovedomkjøringsvegen rv. 354 er det maksimal høyde på 4,20 meter. Gang- og sykkelvegen over Breviksbrua er midlertidig gjort smalere fordi det er nødvendig at trafikken kjører sentrisk på brua slik at den skal tåle 10 tonns akseltrykk og 60 tonns totalvekt (BK 10/60).

Det opprinnelige rekkverket vil komme tilbake når arbeidene i området er ferdig.

Alternative ruter

Kjøretøy som ikke kan kjøre over Breviksbrua må bruke omkjøringsvegen om fv. 353 og fv.356. Avkjøring på E18 fra sør, blir da kryss 52 på Rugtvedt. Fra nord blir det avkjøring i kryss 50 på E18 ved Skjelsvik, her er det også en høydebegrensning på 4,40 meter.

Denne omkjøringsvegen er ikke tillatt for modulvogn i noen retning.

For trafikk som kjører over lange strekninger, er det også en alternativ rute. Fra sør kan trafikken svinge av E18 og inn på fv. 38 i kryss 55 ved Kragerø. Herfra følges fv. 38 til kryss med fv. 356 til Porsgrunn og derfra enten ut på E18 eller videre på fv.32 til kryss 30 ved Island i Vestfold, ifølge pressemeldingen fra Statens vegvesen.