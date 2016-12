Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Dyreparken-løve måtte avlives NYE I PARKEN: Bildet er fra 2007, da Dyreparken offisielt åpnet sin nye storsatsing «Afrika». De to hannløvene som ble sluppet ut, holdt seg på lang avstand. (Foto: ) Det var ikke slåsskampen, men nyresvikten, som ble Aragons bane. 27.12.2016 kl 20:52

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Aragorn var nummer to i løveflokken i Dyreparken Kristiansand, der han delte lederansvaret med halvbroren Aslan. Veterinær Rolf-Arne Ølberg i Dyreparken forteller Fædrelandsvennen hvorfor hannløven måtte avlives. Det begynte med at de ansatte skulle sy noen sår etter at Aragon og andre løver hadde vært i slåsskamp i november. – Da han var bedøvet tok vi og en helsesjekk samtidig, hvor vi blant annet tok blodprøver. Disse prøvene, og nye prøver noen dager senere, viste at nyrene hans var sviktende, forteller Ølberg. LES OGSÅ: – Ikke ert løvene! Aragon ble så avlivet med en overdose av de samme medikamentene han bedøves med, opplyser veterinæren til Fevennen. – Etter de siste prøvene ble han avlivet. Dette skjedde ved å gi ham en overdose av medikamentene han bedøves med, sier Ølberg. Både Aragon og Aslan kom til Dyreparken i 2007. tarald.reinholt.aas@agderposten.no