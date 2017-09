Dyrebeskyttelsen i Risør: «I dag fikk vi inn en katt som var knivstukket» annonse Dyrebeskyttelsen i Risør tok den døde katten med til veterinær, som igjen har rapportert hendelsen til Mattilsynet. 26.09.2017 kl 18:33

«Idag fikk vi inn en katt som var knivstukket. Den må ha lidd voldsomt før den døde. Den er blitt undersøkt av veterinær. Dette er ikke første gang vi ser slike sadistiske handlinger her i Risør. Og som vi alle vet, så er det en klar kobling mellom slike handling mot uskyldige dyr som det er til vold mot mennesker.»

Funnet ble gjort på Søndeled i forrige uke. Aust Agder Blad beskriver hvordan mannen til et av styremedlemmene ved Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Risør, var på vei til jobb, idet han fikk øye på noe som i veibanen på Søndeled. Det var en død katt. Den var fortsatt varm, skriver lokalavisen.

– Det så ut som noen hadde lagt den i veien for at den skulle bli overkjørt for å skjule at den var knivstukket. Det er hvert fall sånn vi oppfattet det, sier styremedlem Anita Anderson i lokalavdelingen av Dyrebeskyttelsen til Aust Agder Blad.

Stikksår og brudd

Katten ble så undersøkt av dyrlege.

– Røntgen viste at det var et stikksår i siden på katten. Det var cirka fem centimeter dypt, og gikk inn i brysthulen til katten. Lungene hadde punktert. Senere så jeg at katten også hadde to brudd i ryggraden, uttaler veterinær Kari-Anne Kløvstad til lokalavisen.

Kløvstad vil ikke ut fra dette konkludere med at katten ble knivstukket. Hva som forårsaket skadene, er uvisst. Den kan ha blitt stukket og kastet på veien, eller blitt påkjørt og for eksempel landet på en pinne, sier hun.

– Det er mange muligheter.

Kom ikke tilbake

Hun har tatt kontakt med Mattilsynet og oversendt papirer og rapport. Kommer det flere hendelser som denne, vil de kunne se på det, forklarer veteinæren – som roser Dyrebeskyttelsen for at de tok kontakt.

Eieren av katten er informert om funnet, og er ifølge Dyrebeskyttelsen «helt knust». Katten hadde, vanen tro, blitt sluppet ut klokken fem den morgen. Den dagen kom den ikke tilbake etter en time, slik den pleier.

Anita Anderson i Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Risør, er ikke i tvil om at katten ble utsatt for mishandling før den døde.