Dugnadsiver på menighetshus

HAR STÅTT PÅ: Her er mange av de ivrige hisøyfolkene som har deltatt på dugnadene i høst. (Foto: Alf Georg Dannevig)

Hisøy Menighetshus har denne høsten gjennomgått en betydelig renovering.

01.02.2017 kl 15:33

DUGNAD

Første etasje er pusset opp. Nytt storkjøkken er kommet på plass. Kirkesal og menighetssal er malt og har fått nye vinduer og nytt gulv. Det er bygget ny flott ny garderobe med WC, også for funksjonshemmede, ved inngangen til kirkesalen.

Fagfolk har vært med hele veien, men i tillegg har menighetsmedlemmer gjort en betydelig dugnadsinnsats.

Byggeleder

Under ledelse av Arnfinn Olimstad, har over 20 personer deltatt på dugnader på tirsdagskvelder, og pensjonister har møtt på dagtid på onsdager og torsdager. Arnfinn har, som byggeleder, vært på menighetshuset både sent og tidlig, og holdt øye med alt arbeid på huset. I alt er det lagt ned en arbeidsinnsats som nærmer seg et årsverk!

Torsdag 26. januar samlet derfor en stor dugnadsgjeng seg for å feire dette.

Testet kjøkkenet

Samtidig skulle det nye kjøkkenet læres, tas i bruk og prøves i forhold til menighetens behov. Aud, Ellen, Eivind, Svein, Inger Brit og Klara Helene fikk faglig opplæring av kokken Magne fra Håkedal Storkjøkken. For øvrig en svært flink og inspirerende kokk!

Det ble servert rekecocktail til forrett, ovnsbakte poteter, og grønnsaker, kylling med fetaost og maispuré, og måltidet ble avsluttet med fruktsalat og kremfløte. Kjøkkenet fungerte perfekt. Alt falt i smak. Folk pratet, spiste og koste seg.

Inviterer til fest

Dugnad gir samhold og engasjement! Hyggelig å mimre om arbeidet. På bildet ser vi de aller fleste i den flinke og flotte dugnadsgjengen. Nå ser alle frem til åpningsfesten for renovert menighetshus fredag 10. februar. Festen er åpen for alle.

Publisert av Arne Eivindson på Agderposten Fritid