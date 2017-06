– Drikk rødvin, gå ned i vekt SUNT: Amerikanske forskere mener rødvin kan hjelpe deg med å gå ned i vekt. (Foto: NTB scanpix) : (Foto: ) annonse Nå kan du drikke rødvin og samtidig gå ned i vekt. Høres det fristende ut? 10.06.2017 kl 22:39

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284

Tenk om det hadde vært så enkelt. Men skal vi tro amerikanske forskere, stemmer dette. I alle fall nesten.

Glade i rødvin

Nordmenn er et folkeslag som er svært glade i rødvin. Men vi er også glade i å trene. Men for dem som ikke er det, og de er det jo faktisk en del av, kan et glass rødvin hjelpe deg med å gå ned i vekt, skriver nettstedet dagensbeste.com.

Brunt og hvitt fett

Amerikanske forskere skal ha funnet et stoff i rødvin som hjelper til i forbrenningen av fett. Stoffet heter reservatrol og finnes i blant annet vindruer, blåbær og epler.

I kroppen er det forskjellige typer fett: brunt fett og hvitt fett. Det hvite fettet er det som gir oss de uønskede ekstra kiloene, men brunt fett bidrar til å holde oss varme. Reservatrol hjelper kroppen å omdanne hvitt fett til brunt fett, skriver nettstedet.

Forbrenningen øker

Det er professor Min Du ved Washington State University som står bak forskningen. Ifølge Min Du bidrar det brune fettet til å holde kroppen i balanse, og hindrer fedme.

– Rødvin er bra for fettforbrenningen, men bare hvis det drikkes moderat. Det hindrer blant annet nye fettceller å forme seg, og motvirker fettlever. Det viser en amerikansk studie gjennomført av Oregon State University.

Forskningen viser også at det ikke bare er å ta første og beste rødvinsflaske – rett og slett fordi det ikke er like mye reservatrol i alle druer.

– Man finner mest reservatrol i de blå druene Cabernet Sauvignon og Merlot. Derfor gjelder det å velge riktig vin hvis du ønsker å drikke den med god samvittighet, heter det i forskningen, som også understreker at overdrevent inntak av alkohol kan være skadelig for kroppen.