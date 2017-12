Drapssiktet kvinne i Kristiansand tvangsinnlegges DRAPSSIKTET: En mann i 60-årene ble funnet død på et hotellrom i Dronningens gate i Kristiansand i april 2014. En kvinne i 40-årene ble i 2017 pågrepet og siktet for dette drapet, og i tillegg ett i 2002. Foto NTB scanpix (Foto: ) annonse Kvinnen som er siktet for å ha drept sin tidligere samboer og faren sin i Kristiansand, tvangsinnlegges på sykehus. 19.12.2017 kl 17:35 (Oppdatert 17:48)

NTB

Påtalemyndigheten har kommet fram til at det ikke er nødvendig å forlenge varetektsfengslingen av henne, skriver Fædrelandsvennen. 42-åringen har sittet fengslet med brev- og besøksforbud siden slutten av september.

Sjubarnsmoren ble pågrepet 26. september i år og er siktet for drapet på sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014. Hun nekter straffskyld for begge drapene.

– Siktede vil ikke bli løslatt, men skal overføres til sykehus for tvungen observasjon, sier politiadvokat Ragnhild Helgesen i Agder politidistrikt.

Innleggelsen kan vare i opptil fire uker, og i løpet av oppholdet skal sakkyndige kartlegge kvinnens mentale tilstand.

Kvinnens forsvarer, advokat Olav Sylte, har tidligere protestert mot en tvangsinnleggelse og har vist til at hennes mentale tilstand er kartlagt ved en tidligere anledning.

– Det er ikke grunnlag for rettshåndhevelsesarrest. Vi tar dette som tegn på at det ikke er grunnlag for videre varetektsfengsling og at det ikke er skjellig grunn til å mistenke noe som helst i denne saken, sier Sylte til VG.

(©NTB)