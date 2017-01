Drapsmannen er identifisert

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

FEM DREPT: Fem personer ble drept da en mann åpnet ild på flyplassen i Fort Lauderdale i Florida. Flyplassen ble evakuert, men gjerningsmannen skal være pågrepet. (Foto: AP / NTB Scanpix)

Mannen som drepte fem personer inne på Fort Lauderdale internasjonale flyplass i Florida, skal være identifisert. Samtidig meldes det om mulig ny skyting på flyplassområdet. 06.01.2017 kl 22:28

Sikkerhetsselskapet TSA melder på Twitterom en mulig «aktiv skytter» inne på flyplassen fredag ettermiddag lokal tid. Flyplassen er stengt og politiet søker gjennom flyplassområdet på jakt etter en eller flere mulige andre gjerningsmenn. Gjerningsmann tatt Fem personer ble drept og åtte andre såret da en mann begynte å skyte inne på flyplassen ved 13-tiden fredag lokal tid. De sårede er fraktet til sykehus, men det er ikke kjent hvor alvorlige skader de har. Politiet bekrefter på Twitterat den antatte gjerningsmannen er pågrepet. Ifølge Fox Newsskal den pågrepne personen være en mann ved navn Esteban Santiago. Navnet ble funnet på militære identifikasjonspapirer, opplyser senator Bill Nelson ifølge kanalen. Det er foreløpig ikke klart om det var gjerningsmannens egne papirer. Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent. – Ingen nordmenn Flere enn 73.000 passasjerer er daglig innom flyplassen i Fort Lauderdale, og byen er et populært turistmål. Det er ikke kommet meldinger om at nordmenn skal ha blitt såret, men Utenriksdepartementet undersøker saken. – Vi har foreløpig ingen informasjon som tilsier at norske borgere skal være berørt, sier pressevakt Astrid Sehl i UD til NTB. Norwegian er blant flyselskapene som flyr direkte fra Oslo til Fort Lauderdale, som ligger rett nord for Miami i Florida. Kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian sier til NTB at selskapet ikke hadde flyginger til Fort Lauderdale fra Oslo fredag. – Vi følger situasjonen nøye, sier Næss. Terminal evakuert Flyplassens offisielle Twitter-konto meldte fredag ettermiddag lokal tid om en pågående hendelse ved bagasjebåndene i flyplassens terminal 2, og terminalbygningen ble evakuert. Flyselskapene Delta Air Lines og Air Canada flyr begge fra terminal 2. Alle flyginger til og fra flyplassen er midlertidig stoppet. Ari Fleischer, en tidligere talsmann for Det hvite hus, var på flyplassen da skuddene ble avfyrt. Han meldte om hendelsen på Twitter. Et kvarter senere tvitret han på nytt. – Alt ser rolig ut nå, men politiet lar ikke noen forlate flyplassen. I det minste ikke her hvor jeg befinner meg, skrev Fleischer. (©NTB)