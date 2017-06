Dragerace-søstrene Dragrace Valle: Julie (14) i dragster og Sunniva (16) på motorsykkel kjører dragrace. I Valle er de på hjemmebane med masse familie på tribunen siden deres mor kommer derfra. (Foto: Privat) HJELPER TIL: Elise Andersen (15) vinker frem motorsykkelen og legger til rette for at søstrene får kjørt som de skal. (Foto: Privat) PREMIERING: Håvard Kongshem (f.v.), Julie Andersen og Trygve Kjærstad Helgerud. Trygve kjører motorsykkel i klassen junior bike, de to andre junior dragster. (Foto: Privat) annonse Tre søstre har dannet laget Sisters racing og konkurrerer på to hjul i høy hastighet. 09.06.2017 kl 20:25

Innsendt Artikkel

Første junihelg deltok Julie (14), Elise (15) og Sunniva (16) Andersen fra Nesheim i Austre Moland i Arendal på dragraceløp på flyplassen ved Hekni i Valle. Jæren dragraceklubb arrangerte.

Fjerde sesong for 14-åring

Julie og Sunniva stilte i hver sin klasse til start i hver sin klasse.

Julie (14) kjører sin fjerde sesong, og storesøster Sunniva (16) begynte med dragracing i år. Hun tok gyldig førerlisens på dette stevnet i Valle, som da ble hennes første løp.

Begge jentene er medlem av KNA Aust- Agder, og NDRG.

Hjemmebane

Deres søster Elise bisto begge med å dirigere frem til burne-grop, og start, kjøre tauebike for Julie, samt holde rede på tidene til de to søstrene.

Dragbanen i Valle regnes som hjemmebane for de tre jentene fordi mamma Tone Britt kommer fra Valle sentrum, og det er av den grunn mye familie og venner på tribunene når de to jentene kjører, og Elise organiserer. De tre søstrene har valgt å kalle teamet sitt for Sisters racing.

Toppfart

Dragracing er en form for motorsport for i hovedsak biler, motorsykler, og snøscootere, der man fra stående start tilbakelegger 1/4 engelsk mil (402,336 meter) eller 1/8 engelsk mil (201,17 meter) så raskt som mulig. I Valle kjører alle 1/8 engelsk mil.

Julie kjører en 2008 modell Mike Bos metanol juniordragster, og Sunniva en Suzuki GSXR 600 motorsykkel, i klassen ET/ Streeetbike.

1–100 på tre sekunder

Dragsteren til Julie gjør 0–100 kilometer på litt under tre sekunder, og har en toppfart på over 150 km/t. Høyeste tillatte hastighet i løp er 140 km/t. Denne klassen konkurrerer alltid over 1/8 engelsk mil.

Julie ledet sin klasse hele helgen med best tid på alle kvalrundene, og fikk en fin andreplass i finalen etter å ha blitt slått med 20 tusendels sekund av Håvard Kongshem.

Tok lisens

Sunniva kjørte opp til dragracelisens med to kontrollanter fra Norsk motorsport forbund til stede lørdag formiddag, og etter godkjent tre løp fortsatte hun å konkurrere på lik linje med de andre i sin klasse.

I Valle kjørte hun 1/8 engelsk mil, og passerte mål flere ganger i ca 150 km/t. På større baner der man kan kjøre over 1/4 engelsk mil kan hun oppnå hastigheter på godt over 200 km/t.

Neste løp for teamet blir på Gardermoen siste helgen i Juli.