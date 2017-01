Dopapirfirma bes endre ulovlig praksis

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

DOPAPIR: Illustrasjonsfoto (Foto: NTB scanpix)

Forbrukerombudet ber nå firmaet som står bak utsending av dopapir og fakturaer til personer som ikke har inngått avtale om kjøp, om å stanse den ulovlige praksisen. 06.01.2017 kl 19:31

– Vi krever at selskapet avslutter den ulovlige praksisen og sletter alle betalingskrav hvor det ikke er inngått en gyldig avtale. Forbrukere som har mottatt faktura, må gi beskjed til firmaet om at de ikke er forpliktet til å betale og se bort fra regningen, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth. Forbrukerombudet har mottatt tolv klager og en rekke tips og telefonhenvendelser om det Sandvika-baserte firmaet Dragros telefonsalg og utsendelse av dopapir. Forbrukerrådet har fått over 60 henvendelser fra frustrerte dorullmottakere. – Det er ulovlig å levere varer med krav om betaling, til forbrukere som ikke har inngått avtale om kjøp. Det er også problematisk at mange, kanskje særlig eldre, kan føle seg presset til å betale – selv om de ikke har kjennskap til noen avtale, sier Haugseth. Sjef for Dragro Norway, Torry Drange, innrømmet overfor VG torsdag at det har vært uheldige salg i perioden før jul, og mener det har «skjedd en del feil». – Det var noen selgere som ble overivrige, det ble en intern konkurranse og det gikk over styr. Men vi kommer ikke til å kreve penger av folk som ikke har bestilt, og heller ikke av folk som angrer på bestillingen de har gjort, forsikret han. Selskapet har frist til 11. januar med å bekrefte skriftlig at praksisen endres. (©NTB) annonse