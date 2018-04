Død person funnet i sjøen ÆRESVAKT: Marinemannskaper fra kystvaktskipet Nornen sto æresvakt da den omkomne ble fraktet i land i Arendal torsdag. (Foto: Frank Johannessen) TIL KAI: Kystvaktskipet Nornen kom til kai i Arendal torsdag etter å ha deltatt i leteaksjonen og funnet en død person i sjøen. (Foto: Frank Johannessen) LASTET PÅ: Konteinerne med utstyr er klare på dekket til Nornen før utreise. (Foto: ) STORAKSJON: Politi og ambulanse på Spornes. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse Den døde personen som ble funnet i sjøen utenfor Arendal torsdag, var den savnede fiskeren Jahn Løversen (71). 05.04.2018 kl 12:26 (Oppdatert 13:44)

Ved 13.15-tiden får Agderposten opplyst at pårørende har bekreftet at den omkomne er den savnede fiskeren Jahn Løversen (71).

Løversen forsvant under en fisketur mandag ettermiddag.

Pårørende til den savnede ble varslet om funnet, og bekreftet hans identitet sammen med kriminaltekniker ombord på KV Nornen.

Ifølge politiet ble den savnede funnet omtrent 45 meter fra stedet hvor fiskeredskapen til mannen ble lokalisert.

– Han ble funnet på bunnen på 95 meters dyp, omtrent utenfor Hovelandet, nordøst for Torungene, sier operasjonsleder Kurt Ulven til Agderposten.

Politiet mener de har et omtrentlig hendelsesforløp, men vil ikke gå ut med detaljene.

– Det virker ihvertfall helt klart som en ulykke. Mannen var ikke festet til noen teiner eller redskap da han ble funnet, sier Ulven.

Han sier også at selv om det er en vond sak, er det godt for de pårørende å ha fått et svar.

Omfattende søk

Undervannsøket etter den savnede Jahn Løversen ble satt i gang onsdag formiddag med en ROV på kystvaktfartøyet Nornen.

Politiet og søkemannskapene hadde et definert område de skulle søke i, etter å ha kartlagt hvor fiskeredskapen til den savnede var, samt hvor kartplotteren viste at båten begynte å gå i ring.

– Vi lette frem til klokken 22.30 onsdag kveld, og startet opp igjen klokken sju torsdag, sier Hyberg.

Etter at båten hadde kommet seg på plass og gjort alt klart, tok det rundt en times søk før han ble funnet av ROVen rundt klokken 9.53.

I tillegg til de pårørende, va også krimtekniker fra politiet koblet inn for å bistå i identifiseringen.

– Det er en trist sak, men vi er glad for bistanden vi har fått i letearbeidet og at det lyktes å finne avdøde,

Savnet siden mandag

Søket etter Løversen ble startet mandag 2. påskedag, etter at Hovedredningssentralen fikk melding om at båten til fiskeren var sett uten fører ombord klokken 18.30, mens den slo mot Spornesskjæret utenfor Tromøy.

Det var hytteboer Gunnar Gustavsen som meldte fra.

– Det var en sjark, en fiskebåt. Det virket som om motoren gikk. Etter hvert begynte den å slå mot skjæret, skildret Gustavsen.

Han ringte i 18-tiden politiet, som satte ham videre til Hovedredningssentralen på Sola. En time etter var et stort søk i gang utenfor hytta hans.

Fiskeren hadde blitt meldt savnet i 16-tiden av familien, etter at han ikke hadde kommet tilbake etter å ha lagt ut for å sette krepseteiner i 10-tiden.

I løpet av mandagskvelden oppga man håpet om å finne ham i live, og etter strandsøk tirsdag, ble undervannssøk startet onsdag.