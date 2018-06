DNA-materiale fra Baneheia skal undersøkes på nytt Undersøkes på nytt: DNA-materiale fra åstedet for Baneheia-drapene skal undersøkes på nytt i utlandet. (Foto: Heiko Junge / NTB SCANPIX) annonse Gjenopptakelseskommisjonen ber om at DNA-materiale i Baneheia-saken undersøkes på nytt. 25.06.2018 kl 08:18 (Oppdatert 08:23)

Jørund Flaa

TV2 har fått tilgang til et brev sendt fra kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker til partene i saken.

Drapsdømte Viggo Kristiansen har for sjette gang begjært om gjenopptakelse av straffesaken mot ham.

Her går det frem at kommisjonen ønsker å analysere DNA-materialet som ble funnet på åstedet på nytt.

– Formålet med undersøkelsene vi gjør nå er å avklare om man ved hjelp av nyere analysemetoder kan finne fremmed DNA i disse prøvene, og også om mulig hvem de i så fall tilhører, sier kommisjonens leder, Siv Hallgren, til TV2.

I brevet fra kommisjonen kommer det frem at testene trolig vil skje på et laboratorium i utlandet.

– Kanskje ny teknologi kan gi flere svar enn vi har fått til nå. På generelt grunnlag kan jeg si at fravær av DNA ikke er et utelukkelsesbevis – det betyr kun at man ikke finner DNA fra en mulig gjerningsperson i det analyserte materialet, sier Hallgren.

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, mener de nye undersøkelsene gir grunn til optimisme.

– Dette er et tegn på kommisjonen endelig tar saken på alvor. Viggo Kristiansen vet at han aldri var på åstedet, og han vet at dette DNA-materialet ikke tilhører ham, sier Arvid Sjødin til TV2.