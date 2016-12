Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Disse veiene er stengt på grunn av uværet Haukeli: WEB-kamera fra Haukeli søndag ettermiddag. annonse Uværet herjer også i fjellet. E134 i Telemark samt riksvei 9 og fylkesvei 45 mellom Aust-Agder og Telemark er alle stengt andre juledag. 26.12.2016 kl 17:47 (Oppdatert 17:59)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Ragnhild Johansen (Varden)

Tlf: 35 57 35 09 Det er vegtrafikksentralen (VTS) som melder at E134 Vågslidtunnelen - Liamyrane bom er stengt på grunn av uvær. Veien blir ikke åpnet i dag, opplyser VTS. Disse er også stengt Klokken 17.40 opplyses det at også riksvei 9 Hovden - Haukeli også er stengt. Det har tidligere på dagen vært kolonnekjøring på strekningen. Videre er fylkesvei 45 som går fra Rotemo til Grytestøyl bom (Telemark grense), stengt. Grunnen er den samme – uværet. Få oversikt over trafikken i kartet øverst i saken! Tradisjonsrikt uvær – Vi stengte natt til julaften på grunn av uværet, sier trafikkoperatør Arne Kleiv ved veitrafikksentralen i Telemark om E134. Han melder at det dårlige været ser ut til å ha stabilisert seg. Det snør og blåser sterk kuling, og løyer det ikke kan veien være stengt helt til tirsdag morgen. – Det er ofte vind og ruskevær rundt jule- og nyttårshelga, sier Kleiv til Varden. Les også om politiets varsel før «Urd» treffer Sørlandskysten. annonse