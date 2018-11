Disse fikk premie etter et år med toppturer Vinnere og ildsjelen: Tre av ildsjelene, Borgny Karlsen (t.v.) og Kåre Karlsen og Torgeir Hauge som står til høyre, sammen med fire av vinnerne som ble trukket ut tilfeldig – Kari Vatnar Thorsen, Oskar Røyneland, Torhild Walle Lundberg og Inger Lise Walle, I tillegg får Ånon Spinnangr fra Stavanger premie. (Foto: Leif Walle) TURMÅL: Mange går tur til Gjennestadkjenna. I skoleåret er det vaffelsalg hver søndag. (Foto: Leif Walle) INNSENDT: Mange har vært på toppturer rundt Kjenna også i år. 02.11.2018 kl 13:09 (Oppdatert 14:43)



Hvert år i tidsrommet april og ut september setter Kjenna og Løbbåsens venner opp postkasser på fem topper i området rundt Kjenna i Øyestad.

Det er på Faudåsen, Løbbåsen, Valberget, Høyåsen og Kjennaåsen. De som går til disse stedene kan skrive inn navnet sitt i en bok.

Dugnadsånd

Når postkassene blir tatt inn i slutten av september, blir det trukket ut en vinner for hvert av stedene, som får et gavekort i premie.

Arendal kommune har bidratt til at gavekortene er kommet i stand. Meget positivt.

Kjenna og Løbbåsens venner gjør en stor innsats for å vedlikeholde alle stiene som går på kryss og tvers i området. Alle stiene er merket.

Barnevogntur

For de med barnevogn, lønner det seg å gå inn fra Stampefoss da her er vei helt fram til Kjenna. Også de med et handikap, kan ta bilen sin og kjøre inn til dette populære stedet inne ved Gjennestadkjenna.

Ellers kan du gå inn fra Asdal, Høgda (Helle), Nordkjenn og Omholt.

Det er etter hvert blitt mange som benytter dette området til sitt turområde, og når de kommer fram til Kjenna, er det stort sett hver søndag i skoleåret åpent for vaffelsalg og kaffe. Det smaker aldeles utmerket, og så blir det noe sosialt også ut av turen.

Ryddet i høst

I høst er det også ryddet veldig fint rundt Kjenna slik at du kan se vannet fra husene.

Alt dette er gjort på dugnad. En kjempeflott innsats til glede for alle som vil ha en fin tur ut i naturen. Velkommen inn.

