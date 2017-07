Disse fikk båt-bot av politiet PÅ PATRULJE: Her politibåten i Arendal. (Foto: Sondre Steen Holvik) annonse Mannskapet på politibåten sjekket 18 båter i Arendalsområdet torsdag kveld – og 64 i Blindleia. 06.07.2017 kl 22:06 (Oppdatert 22:14)

Blant de 18 kontrollerte båtene og førerne utenfor Arendal, fikk tre med seg forelegg for fartsovertredelser.

I tillegg ble det skrevet et forelegg til båteieren som ifølge operasjonsleder hadde overlatt båten til en som ikke oppfylte vilkårene til å føre den, melder Agder-politiets operasjonsleder på Twitter.

Tidligere torsdag tok politibåten for seg Blindleia i Lillesand. Hele 64 båter ble kontrollert.

– To forenklede forelegg ble utstedt. Ett for fart og ett for manglende vest i båten, meldes det via Twitter.

