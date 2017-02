Disse er klare for Melodi Grand Prix

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

GRAND PRIX: Rune Ruberg er klar for årets Grand Prix. (Foto: NTB scabpix)

Hva har Kristian Valen, Åge Sten Nilsen og Rune Rudberg til felles med electrojoikeren Elin Kåven og skuespiller Amina Sewali?

07.02.2017 kl 11:26

De prøver seg alle i årets Melodi Grand Prix. Tirsdag røpet NRK årets startfelt på ti artister – i spennet fra gamle ringrever til nye fjes og alternative kandidater. Den norske Melodi Grand Prix-finalen avholdes 11. mars i Oslo Spektrum, med Line Elvsåshagen og Kåre Magnus Bergh som programledere. Jowst Består av musikkprodusenten Joakim With Steen, som blant annet har jobbet med CLMD, og sangeren Aleksander Walmann. Fra Porsgrunn. Elin & The Woods Duoen utgjøres av den velkjente samiske folkpopartisten Elin Kåven i elektronisk samspill med Robin Lynch. Navnet fikk de da Kåven alltid sa hun måtte "ut og snakke med skogen før jeg bestemmer meg". Musikken beskrives som electrojoik – elektronisk musikk med tunge rytmer og joik. Fra Karasjok/Sandnessjøen Kristian Valen Komikeren er klar for Melodi Grand Prix, og kan skilte med en stemme og fremføring av sin hit "Still Here" som fikk Michael Jacksons mor til å få tårer i øynene da han sang den for henne i Los Angeles. Fra Stavanger. Ulrikke Ulrikke med etternavnet Brandstorp sang seg til semifinalen i The Voice i 2015 og har spilt barneteater, før hun nå har turnert med Queen-showene – noe som gjør at hun vil konkurrere mot sin tidligere sjef Åge Sten Nilsen. Fra Sarpsborg Rune Rudberg Band Med Rudberg i spissen, og et herrelag som teller Ketil Fog, Egil Brattås, Bjørn Teig, Tor Brasetvik og Tore Blestrud, blir det dansebandmusikk i startfeltet også i år. Fra Østfold Ammunition Dette er hardrockbandet til Åge Sten Nilsen fra 2005-vinnerbandet Wig Wam. Der har han med seg krefter som Erik Mårtensson, Victor Cito, Jon Pettersen, Magnus Ulfstedt og Lasse Finbråthen. Fra Østfold Amina Sewali Hun har vært å se på Nationaltheatrets scene som Solveig – men som musiker kaller hun seg et enkvinnes beatboxing-band. Er i ferd med å skuespillerutdanning gjennom Det Multinorske, som er Det Norske Teatrets ikke-vestlige satsing, men utga debutalbumet som musiker allerede i 2011. Fra Oslo. Ella Fra Oslo Jenny Augusta Nok et ubeskrevet blad på riksplan. Hun sang seg til semifinalen i "Norske Talenter" i 2015 med sangen "Drit og dra", og har både spilt Springsteen og varmet opp for Senjahopen. Fra Brønnøysund. In Fusion Gruppen består av LIPA-utdannede Nina Grødahl, Saima-Irén Miam, som har vært med i "The Stream", og rockevokalisten Miriam Raanes. Fra Sør-Trøndelag. (©NTB)