Dieseltyver tatt på fersken på Gullknapp

UBEDTE GJESTER: Arendal lufthavn Gullknapp, her i dagslys. (Foto: Erik Holand)

To unge menn prøvde å stikke av med diesel og «noe lysutstyr» fra Arendal lufthavn Gullknapp. De landet i arresten. 13.01.2017 kl 08:35 (Oppdatert 08:36)

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Tyveriet ble meldt klokken 5.48. Da skal de to unge mennene ha stjålet – eller forsøkt å stjele – diesel og noe lysutstyr fra Gullknapp i Froland, ifølge politiet. Kl 0548, Froland. Tyveri av diesel og noe lysutstyr fra Gullknapp. To personer pågrepet og innsatt i arrest. — Agder politi OPS (@AgderOPS) 13. januar 2017 – De ble tatt på stedet, sier operasjonsleder Audun Eide til Agderposten. Det dreier seg om to unge menn, begge under 20 år gamle . – De er hos oss nå, sier Eide, som ikke kjenner de nærmere omstendighetene rundt tyveriet og pågripelsen.