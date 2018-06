Dette skjedde natt til torsdag GAZA: FNs hovedforsamling ga et stort flertall for å fordømme Israel for volden på Gaza. USAs forslag om å fordømme Hamas for det samme ble avvist. (Foto: Illustrasjon NTB scanpix) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 14. juni. 14.06.2018 kl 08:17 (Oppdatert 08:19)

NTB

USA: Sanksjoner heves etter atomnedrustning

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at sanksjonene mot Nord-Korea kun blir hevet etter en fullstendig atomnedrustning.

På en pressekonferanse i Sør-Korea la utenriksministeren også til at Nord-Koreas leder Kim Jong-un har forstått at atomnedrustningen må skje raskt.

FN fordømmer Israels maktbruk

Avstemningen i FNs hovedforsamling ga et stort flertall til å fordømme Israel for volden på Gaza. USAs forslag om å fordømme Hamas for det samme ble avvist.

Resolusjonen ble stemt gjennom med 120 stemmer for og 8 imot. 45 avsto fra å stemme. Resolusjonsutkastet som ble stemt over, er langt på vei identisk med utkastet USA la ned veto mot i Sikkerhetsrådet.

Kritisk skadd etter kollisjon på Geilo

En mann i 20-årene ble kritisk skadd i en kollisjon med en bobil på riksvei 7 om lag 7 kilometer vest for Geilo. Politiet meldte om ulykken ved 20-tiden onsdag kveld, og i natt ble det kjent at mannen har kritiske skader.

– Personbilen har trolig kommet over i motgående kjørefelt, sa operasjonsleder Fredrik Landsverk Mo i Sørøst politidistrikt til NTB.

Rødgrønt flertall på ny måling

De rødgrønne får flertall på junimålingen til Avisenes Nyhetsbyrå, men om Arbeiderpartiet skal få flertall i Stortinget, trenger de støtte fra MDG og Rødt.

Både MDG og Rødt havner over sperregrensen med en oppslutning på henholdsvis 4 og 4,8 prosent. Det er en oppgang på 0,9 og 0,3 prosentpoeng fra maimålingen. Ap får en oppslutning på 24 prosent, opp 1,2 prosentpoeng.

Irans trener: Skotrøbbel har styrket oss

Irans landslagstrener Carlos Queiroz mener hans spillere har knyttet sterkere bånd som følge av at Nike stoppet leveransen av fotballsko til laget.

Skoprodusenten opplyste tidligere denne uken at de ikke ville levere sko til Iran. Årsaken er de internasjonale politiske og økonomiske restriksjonene mot landet.

(©NTB)