Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Dette selskapet i Grimstad utvider og satser stort annonse Vikingbad skal bruke over 20 millioner på ny lagerhall. 24.01.2017 kl 18:17 (Oppdatert 24.01.2017 kl 18:25)

Grimstadselskapet skal i første omgang bygge en ny hall på 1200 kvadrat, men de har fått tillatelse til ytterligere en, samt nye kontorlokaler. – Vi begynner med en hall, så får vi se. Totalt vil dette komme på over 20 millioner kroner, forteller Kristian Schlandbusch ved Vikingbad til Agderposten. De planlagte lagrene vil få en høyde på 21 meter. – Dette er høyder som er viktige for nettopp å kunne optimalisere og gi nødvendig lagringskapasitet og dermed være konkurransedyktige, heter det i søknadspapirene til kommunen. Vikingbad har 40 ansatte og er med det en av kommunens største arbeidsplasser. annonse