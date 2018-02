Dette jubileet lokker kronprinsparet til Risør Kommer: Kronprinsesse Mette-Marit og Kronprins Haakon kommer til Risør den 8. mai. (Foto: NTB scanpix) annonse Kronprinsparet kommer til Risør 8. mai for å delta på markeringen av Konvoibyens 50-årsjubileum. 06.02.2018 kl 21:06

Det opplyser ordfører Per Kristian Lunden (Ap) i Risør i en pressemelding tirsdag.

- Vi inviterte kronprinsparet før jul og synes det er veldig hyggelig at de nå har sagt ja til å komme. Det var jo Kong Olav som åpnet Konvoibyen i 1968 og det har alltid vært vist stor interesse for Konvoibyen og krigsseilerne fra kongehusets side, sier ordføreren.

Jobber med programmet

Kongehuset har bekreftet at Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit kommer til Risør tirsdag 8. mai for å delta på markeringen av Konvoibyens 50-årsjubileum.

Ordfører Lunden opplyser at en egen programkomité jobber med programmet for markeringen 8. mai, som også er frigjørings- og veterandagen.

- Marinemusikken fra Horten kommer og det samme gjør kultur- og museumsskipet D/S Hestmanden fra Kristiansand. Marinemusikken har også med seg visesanger Lars Klevstand som vil synger viser av Erik Bye. Han var svært sentral i mobiliseringen rundt Konvoibyen på slutten av 1960-tallet, opplyses det i pressemeldingen.

To hele dager

Jubileumsarrangementet skal minnes krigsseilerne og deres innsats, betydningen Konvoibyen har hatt for anerkjennelse av krigsseilerne og ellers belyse temaer rundt krig og krigstraumer historisk og i nåtid.

Programmet vil gå over to dager og det arbeides både med et fagseminar om temaet og et informasjonsopplegg for skoler og ungdom.

En naturlig æresgjest ved markeringen i mai er Else Heimstad (93) som sammen med mannen Leif var med å etablerte og bestyrte Konvoibyen gjennom mange år.

- Viktig minnested

Konvoibyen ble offisielt åpnet av Kong Olav i 1968 som en hjem for krigsseilere og sjøfolk med sosiale behov.

- Gjennom årene har Konvoibyen vært svært viktig, både som et trygt hjem og en heder for viktig krigsinnsats for en rekke norske krigsseilere. Etter at de fleste norske krigsseilere har gått bort, har de 28 boligene i Konvoibyen vært bebodd av sjøfolk vurdert etter sosiale behov. Konvoibyen er fortsatt et viktig minnested for norske krigsseilerne og dette markeres blant annet hver 8. mai, normalt med Marinemusikken fra Horten tilstede sammen med andre representanter fra Forsvaret, opplyser Per Kristian Lunden.