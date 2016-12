Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Dette jobbet politiet med i slutten av året PÅ OPPDRAG: Politipatruljer ved legevakten i Arendal, fotografert ved en tidligere anledning. (Foto: Ingmar Brokka Rike) annonse Utelivsbråk, ruskjøring og skyting med fyrverkeri havnet i politiloggen kvelden før og natt til nyttårsaften. 31.12.2016 kl 08:35

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Foreløpig siste melding fra Aust-Agder er fra Hovden. Der ble en mannlig bilfører tatt for kjøring i påvirket tilstand i 2-tiden natt til nyttårsaften. Førerkortet er beslaglagt og mannen anmeldt, opplyser operasjonsleder via Twitter. Bråk på byen Klokken 1.20 ble en mann innbrakt til politiet og anmeldt for å ha forstyrret ro og orden ved et utested. Klokken 0.41 kom meldingen om at noen skjøt med fyrverkeri fra bilen på Hånes i Kristiansand. Politiet så etter bilene, uten å finne dem. Fyll på Hovden Flere berusede personer har oppført seg dårlig på utestedene på Hovden, melder politiet. Klokken 23.30 var to to menn og én kvinne – så langt – bortvist eller kjørt til egen hytte. Fredag kveld klokken 21.51 ble en kvinne (38) bortvist fra Grimstad sentrum resten av kvelden og natta etter å han kranglet med vakter på et utested. – Åpenbart beruset, anfører operasjonsleder. Tatt for ruskjøring Klokken 20.45 ble en mann på 21 pågrepet i Risør og siktet for ruskjøring. Han fremstilles for utvidet blodprøve og fikk førerkortet beslaglagt. Det ble også gjort beslag av mindre mengder narkotika. tarald.reinholt.aas@agderposten.no annonse