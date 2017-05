Dette gjør du når biene kommer svermende BIER PÅ BYTUR: Birøkter Arild Hansen fikk kontroll på en bidronning og anslagsvis 6.000 undersåtter i Torggata i Oslo. Året var 2003, og gaten ble en tid sperret av politiet. (Foto: NTB scanpix) annonse For det første kan du slappe litt av. For visste du at biene er ekstra fredelige når de svermer? 23.05.2017 kl 20:18

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Når biene kommer svermende, er det som en mørk, bevegelig sky – akkurat som i tegnefilmene. De svermer som del av en naturlig formeringsprosess: Biene lager en ny dronning, og den gamle dronningen tar med seg rundt halvparten av arbeiderbiene for å finne et nytt sted å bli bofast.

BIER I ARENDAL: Denne svermen slo seg til på Tyholmen i Arendal i 2004. Foto: Anna Krakstad

I en pressemelding gir Norges Birøkterlag råd om hvordan du forholder deg hvis bier i hundretall skulle finne på å slå seg til i for eksempel i tujaen eller på ytterveggen:

«Mange som får besøk av en bisverm opplever dette som dramatisk», skriver organisasjonen.

Stikker sjelden

Men, heter det i pressemeldingen, svermende bier er ekstra rolige:

«Når biene svermer fyller de seg først med honning, en nistepakke på reisen. Med magen full av honning er det vanskeligere for bia å bøye kroppen sin for å stikke. Biene er i tillegg veldig fokusert på å finne seg et nytt hjem når de svermer. Derfor er biene ekstra fredelige når de svermer».

Så hva gjør du med svermen?

For det første er honningbier husdyr, opplyser birøkterlaget.

Hør med en birøkter

De lever ikke vilt i Norge, slik veps og humler gjør. Rådet fra organisasjonen, er – ikke overraskende – at du kontakter Norges Birøkterlag lokalt og hører om det er en birøkter som kan hente svermen:

«Vær klar over at birøkteren kan forlange godtgjørelse for oppdraget».

Får du ikke tak i en røkter, eller hvis svermen sitter høyt og vanskelig tilgjengelig, kan du kontakte en skadedyrutrydder. I enkelte tilfeller er det nemlig greit å avlive en bisverm, skriver birøkterlaget.

Hovedårsaken er forebygging av sykdom, særlig når man ikke vet hvor svermen kommer fra.

tarald.reinholt.aas@agderposten.no