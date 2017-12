Dette går det mest av på Sørlandet: Én kommune på rosé-toppen Mye alkohol: Det går mye alkohol på Vinmonopolene på Sørlandet rundt jul og nyttår. (Foto: NTB scanpix) annonse Det finnes tall for alt. Vinmonopolets salgsoversikt viser klart hva som er populært hvor. Her er en liten oversikt. 31.12.2017 kl 16:14 (Oppdatert 16:16)

Stein Larsen

Tlf: 901 93 048

På kvelden der rakettene går i lufta, går boblene i blodet. Champagneboblene. Totalt står musserende vin for seks prosent av polsalget her på berget.

Eller fem millioner liter om du vil. Ved enkelte pol i hovedstanden er de oppe i 12 prosent av salget.

Rosébyen

Mens Risør er å finne over stedene der det selges mest rosévin i landet, er Tvedestrand på listen over steder der det selges minimalt med håndverksøl.

Det har tatt av ved en rekke sentrumspol i Trondheim og Oslo, men er mindre populært langs kysten i Sør-Norge og spesielt Tvedestrand.

Ser man nøye på tallene, er faktisk rosévin populært langs hele kysten. Trolig fordi det er en god sommerdrikk på de få varme sommerkveldene det er.

En oversikt i Dagens Næringsliv viser at Tjøme, Kragerø, Larvik, Sandefjord, Asker og Risør aller er blant stedende der rosévin er mest populært.

Til sammenligning står Nord-Norge for noe under en prosent av årlig rosévin-omsetning.

Hvitvin vinner

På lik linje med rosévin ses hvitvin på som en sommerdrikk. Det ser man også på tallene. Mens rødvin er populært i de store byer som Bergen, Trondheim og Tromsø, holder hvitvinsalget seg høyt langs kysten fra Bærum, gjennom Vestfold og ned til Kristiansand.

Rødvin er imdilertid fortsatt er den klart største salgskategorien på polet. Men salget har falt de siste fem årene, skriver Dagens Næringsliv. Salgstallene for 2017 viser en større nedgang for de tunge og mørke kategoriene. De skriver at man antar nedgangen ender på rundt 0,9 prosent, rundt 700.000 liter ned fra i fjor.

– Vi vet at nordmenn elsker å reise til middelhavsland som Italia, Frankrike og Spania. Der utgjør rødvin en mindre andel, og man ser at man vel så ofte velger hvitvin og musserende til matretter. Man ser at folk er blitt eksponert for disse anbefalingene og blitt inspirert til også å velge lysere viner, sier pressesjef Jens Nordahl ved Vinmonopolet til DN.