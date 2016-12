Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Dette er absolutt siste gang Terje klipper plenen i år DESEMEMBER-KLIPP: Han så seg nødt til å stusse gresset litt mens 2016 var i ferd med å ebbe ut. (Foto: Privat) I mildværet på årets nest siste dag dro han i gang plenklipperen, med Byglandsfjord som malerisk kulisse. 31.12.2016 kl 12:08

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 – Jeg regner med dette er siste gang med plenklipp. – I år? Hytteieer Terje Wennerberg samtykker, og ler. Faktum er at det gjennom desember har grodd godt i hagen på hytta hans i Byglandsfjord. Slik VG og Fædrelandsvennen tidligere har omtalt, så han seg 30. desember nødt til å klippe gresset. Det kunne Wennerberg fint gjøre i t-skjorte. Kona fotograferte ham mot en pittoresk bakgrunn. Nå, med plenklippen unnagjort, konstaterer Wennerberg at det er en nokså grå, men mild, nyttårsaften på hytta i Setesdal. – Det har lysnet litt opp i løpet av dagen, sier han til Agderposten. Byglandsfjord var ellers ikke alene om å ha det mildt: Her ble det målt 18,1 varmegrader. tarald.reinholt.aas@agderposten.no