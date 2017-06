Dette blir din nærmeste politikontakt NØKKELROLLER: Odd Holum, Risør og Jan Sverre Krogstad, Arendal. På hovedbildet Grimstad-stasjonssjef Terje Gundersen med politisjef Kirsten Lindeberg. (Foto: ) Hovedoppgaver for politikontakt Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin nærpolitirolle.

Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner.

Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommunen, også der politiet ikke har et lensmannskontor.

Gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.

Politikontakten skal være uniformert og til stede i hver kommune en eller flere dager i uken, også i kommuner som ikke har lensmannskontor eller politistasjon.

Politikontakten er et supplement til det andre arbeidet med å forebygge kriminalitet som utføres kommunen i regi av politiet. Hovedoppgaver for politikontakten er blant annet «å sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiets nærpolitirolle».

Tarald Reinholt Aas

Torsdag i forrige uke var de samlet på politihuset i Kristiansand, de vel 30 midlertidige politikontaktene i Agder politidistrikt.

Det brukte politimester Kirsten Lindeberg og visepolitimester og prosjektleder i PNP Agder, Arne Sundvoll, tid på å forklare hvordan politikontaktene skal fungere og hva som forventes av dem, heter det i en pressemelding.

– Vi etablerer politikontaktene midlertidig i Agder politidistrikt, og tar utgangspunkt i dagens geografiske driftsenheter. Dette blir å anse som en midlertidig beordring frem til de permanente politikontaktene er på plass. Gjennom personalløpet til høsten vil det bli ansatt faste politikontakter, sier Lindeberg i pressemeldingen.

Disse blir midlertidige politikontakter i Agder politidistrikt:

Kristiansand, Ole Hortemo, stasjonssjef

Lillesand, Kjetil Nygård, lensmann

Birkenes, Kjetil Nygård, lensmann

Vennesla, John Tomas Homme, lensmann

Iveland, John Tomas Homme, lensmann

Søgne, Jørgen Walleheim, forebygger, politibetjent

Songdalen, Terje Erklev, forebygger, politiførstebetjent

Mandal, Nils Olaf Holbek, fungerende stasjonssjef

Lindesnes, Dag Helge Engesland, lensmann

Marnardal, Odd Arvid Johannessen, politiførstebetjent

Audnedal, Odd Arvid Johannessen, politiførstebetjent

Lyngdal, Anne Margrethe Ruud, lensmann

Farsund, Jan Terje Aas, lensmann

Hægebostad, Svein Kåre Tjomsland, lensmann

Flekkefjord, Asbjørn Skåland, lensmann

Kvinesdal, Jan Magne Olsen, lensmann

Valle, Dag Hovden, lensmann

Bykle, Dag Hovden, lensmann

Bygland, Sigurd Langeid, lensmann

Evje og Hornnes, Terje Stifoss, lensmann

Åseral, Tor Kasin, lensmann

Arendal, Jan Sverre Krogstad, stasjonssjef

Grimstad, Terje Gundersen, stasjonssjef

Tvedestrand, Odd Arvid Bjørnebakk, lensmann

Risør, Odd Holum, lensmann

Vegårshei, Odd Arvid Bjørnebakk, lensmann

Gjerstad, Steffen Wam Scheider, politiførstebetjent

Åmli, Margrethe Solvang, politiførstebetjent

Froland, Robert Walther Lie, lensmann

– Vi vil nå sørge for at ordningen blir etablert. Deretter skal vi i fellesskap få på plass rutiner og komme skikkelig i gang med arbeidet i løpet av høsten. Politikontaktene vil ta kontakt med sine kommuner for å gjennomføre politiråd og for å få innspill fra kommunene til det som skal ende opp med å bli en forpliktende avtale mellom hver enkelt kommune og politiet, sier Arne Sundvoll.

Ordningen med politikontakt ble etablert på 1990-tallet i Agder politidistrikt. Siden ha har rollen vært under utvikling.

– Funksjonen politikontakt har vært og vil bli enda viktigere for både politi og kommuner. For egen del kan jeg si at det har fungert fint å være politikontakt i to kommuner. Det er store, men ulike forventninger i kommunene, alt etter kommunens størrelse eller om det er en kommune som mister sitt lensmannskontor, sier John Tomas Homme, lensmann og politikontakt i Vennesla og Iveland.

Se også faktaboksen.

