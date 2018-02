Det politiloggen ikke viser Ikke virkeligheten: Ada Sofie Austegard skriver om politiets formidling av hendelser i dette leserinnlegget. (Foto: NTB scanpix/skjermdump Twitter) annonse Leserinnlegg om politiloggen fra Ada Sofie Austegard. 19.02.2018 kl 11:51 (Oppdatert 12:15)



SYNSPUNKT

Politiloggen er en kilde til både informasjon og provokasjon. Og når lovens lange arm tar i bruk sosiale medier for å informere befolkningen om nattlige hendelser, kan det også være en kilde til underholdning. Men det er én ting politiloggen ikke gjør. Den viser oss få av de vonde og vanskelige hendelsene som skjer innenfor husets fire vegger.

Det som tidligere ble kamuflert som husbråk, som i dag rapporteres som vold i nære relasjoner, er nå nesten ikke-eksisterende i det bildet politiloggen viser oss i norske aviser og på nett. Vold og overgrep i nære relasjoner – også mot barn og unge – er i dag vårt største samfunnsproblem. Det betyr at det skjer ofte!

Jeg tror ingen av oss savner en politilogg som i detalj beskriver de verste grusomhetene politiet møter, men jeg tror vi trenger å vite at det skjer mer der ute enn uforsiktige sjåfører, urinering på offentlig sted og narkotikasalg. Politiloggen forteller ikke om jenta som voldtas av onkelen, om den lille gutten som politiet finner gjemt under en seng når far slår mor, eller om barna som sviktes av de som skal være trygge voksne.

Det politiloggen viser i dag er langt fra den virkeligheten som finnes der ute. Kanskje vil en bredere rapportering av hendelser fullt ut ikke være mulig – særlig av personvernhensyn. Likevel er det viktig å gjøre folk oppmerksom på det politiet gjør som ikke havner i avisspaltene eller på politiets Twitter-konto.

Ada Sofie Austegard

Generalsekretær

Stine Sofies Stiftelse