Det nytter ikke å ringe politiet ...

GLATT: En bil kjørte av veien og havnet på taket på Bjorbekk i Arendal fredag ettermiddag. Spesielt i Vest-Agder lørdag er det glatt – noe som har ført til både kollisjoner og utforkjøringer. (Foto: Elisabeth Grosvold)

Etter en rekke utforkjøringer på glatt føre – spesielt i Vest-Agder – har tydeligvis politiet fått sitt fra sinte bilførere.

07.01.2017 kl 17:54

Tom Bucher Hansen

Tlf: 37 00 37 11 Operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt tar det hele med fatning og et smil: – Det nytter ikke å være sint på politiet fordi det er glatte veier rundt forbi. Vi har ingen strøbiler. Ring 175. Der jobber det bare blide folk, skrev den muntre politimannen på Twitter ved 17.30-tiden. I Vest-Agder ble det lørdag ettermiddag meldt om to biler som hadde havnet i grøfta på grunn av glatte veier. Også i Aust-Agder, da spesielt i innlandet, rapporteres det om svært glatte forhold på veiene. annonse