Det kunne blitt Hove i stedet for Gullknapp

Til lørdag åpner Arendal lufthavn på Gullknapp i Froland (den historien kan du lese en omfattende reportasje om her), men hadde noen av planene fra 1950-tallet blitt realisert, kunne flyplassen like gjerne ha havnet ved Hoveodden på Tromøya.

En sommerdag i 1956 fikk ordføreren på Tromøy Christian Stray besøk av løytnant og flyver Ivar Mellesdal. Mellesdal kunne meddele at han og flere av hans kolleger anså Tromøy som det mest ideelle stedet for en flyplass for Arendal.