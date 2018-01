Det kan komme 30 centimeter snø i morgen Tett snødrev: Slik så det ut på E18 i Gjerstad mandag kveld. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse Det kan komme opp mot 30 centimeter snø i løpet av morgendagen flere steder i Aust-Agder. Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel. 19.01.2018 kl 19:23 (Oppdatert 19:23)

Jørund Flaa

Fredag kveld og lørdag skal det falle mer nedbør over fylket.

Fredag ettermiddag sendte meteorologisk institutt ut et OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold.

OBS-varsel

OBS-varselet er sendt ut for totalt fire fylker: Telemark, Vestfold, Buskerud og Aust-Agder.

Snøkaos i indre Agder - idyll langs kysten

– Lørdag ventes det nytt snøfall på 10-30 centimeter som kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold, heter det i OBS-varselet fra Meteorologisk institutt.

- Det er ventet nytt påfyll av snø over store deler av Sør-Norge i morgen. Prognosene nå tilsier mellom 10 og 30 centimeter snø i Aust-Agder i løpet av lørdagen, sier vakthavende meteorolog, Aslaug Skålevik Valved, til Agderposten.

Tung og våt snø

Det er ventet at nedbøren vil falle som snø også helt ute ved kysten.

- Slik det ser ut vil temperaturene i Arendal ligge og vippe på nullpunktet. Dermed er det fare for at snøen her vil være våt og tung. Innover i landet er det minusgrader, sier meteorologen.

Hun understreker at det kan bli vanskelige kjøreforhold over store deler av fylket lørdag.

Vanskelige kjøreforhold

- Gulroten er at søndagen ser ut til å bli bedre. Det vil nok snø flere steder også natt til søndag, men i løpet av søndagen blir det trolig opphold og det kan også bli noe sol, sier Skålevik Valved.

Denne uken har snøen skapt store problemer på Sørlandet. Flere tusen mennesker har vært uten strøm etter kraftig snøfall mandag og tirsdag.

Snøfallet førte også til flere trafikkuhell og til dels kaos i trafikken mandag kveld.

- Det er jo allerede utfordringer med tung snø på Sørlandet, så dette kan forverre situasjonen, sier meteorologen til Agderposten fredag kveld.