Det blir lov til å tenne sankthansbål LOV: Det blir lov å tenne sankthansbål på lørdag, men folk må selv vurdere sikkerheten og stå til ansvar for den. Brannvesenet ber folk vurdere forsvarligheten, og ta ansvaret det innebærer ved å tenne sankthansbål. 18.06.2018 kl 22:21

Fredag kom meldingen om at alle ilagte restriksjoner på bål, grill, skyting og drift i skog/utmark ble opphevet etter den siste tidens regnvær. Det generelle bålforbudet gjelder for øvrig fortsatt, som hvert år fra 15. april til 15. september.

Mandag kom imidlertid også gladnyheten foran sankthansfeiringen:

- Dagens værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp sankthansbål på enkelte steder. Det gis ikke en generell åpning for brenning av sankthansbål da den enkelte må vurdere sikkerheten rundt dette selv, og ta det ansvaret dette innebærer. Det betyr at det må være en/flere ansvarlige for bålbrenningen, dette gjelder fra opptenning til bålet er forsvarlig slukket, sier brannsjef i Østre Agder brannvesen, Dag Svindseth i en pressemelding.

Han minner videre om at det kun er rent tremateriale som er lov å brenne på sankthansaften førstkommende lørdag.

