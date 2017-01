Derfor ligger dette lave skybeltet langs kysten

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

SKYBELTE: Et lavt skydekke strekker seg langs det meste av kysten av Aust-Agder torsdag morgen. (Foto: Stein Harald Øigård) VEGG: Skyene reiser seg som mektige fjell i sjøen utenfor Arendal sentrum. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) Store temperaturforskjeller skaper et helt spesielt lavt skybelte langs kysten av Aust-Agder torsdag morgen. 05.01.2017 kl 09:17 (Oppdatert 09:37)

Bjørn Atle Eide

- Det er kaldt i lufta og varmt i vannet, og varmen og fuktigheten i Skagerrak skaper disse skyene, sier statsmeteorolog Nina Larsgård ved Meteorologisk Institutt til Agderposten torsdag morgen. Det karakteristiske lave og markerte skybeltet i Skagerrak strekker seg ned til kysten av Danmark, ifølge Larsgaard. Det er spesielt nær kysten av Aust-Agder. I Vest-Agder er det lenger ute i havet. Også i et område i Østersjøen er det samme fenomen torsdag. En høytrykksrygg har ført til klarvær og kulde det siste døgnet. Torsdag morgen var det -15 grader på Hovden. Langs kysten var det mellom 5 og 8 minusgrader. Kulda var varslet: Nå kommer kulden til Sørlandet! Flere skyer fredag - Egentlig er det kun i Skagerrak det er noe særlig skyer å snakke om nå, og de ligger veldig stille. Slik vil det nok fortsatt være utover dagen. Mot kvelden og fredagen vil høytrykksryggen som har gitt oss kaldt og klart vær trekke seg øst og sørover, og et lavtrykk som trekker inn over Midt- og Nord-Norge vil presse skyer innover Sør-Norge. det betyr igjen høyere temperaturer og mer vind, sier statsmeteorolog Nina Larsgård. Her kan du få 5 dagers varselet for alle kommunene i Aust-Agder.