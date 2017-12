Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Derfor krydde det med «bønder» på by'n MYE FOLK: Det var mye folk under Bondens marked på Torvet i Arendal lørdag. Her foran boden til Skogly gård fra Rykene, som blant annet serverte smaksprøver av lune elgkarbonader, og Løvjomås Bigård fra Froland (bak). (Foto: Tom Bucher Hansen) IT'S HARD TO BE A NISSEMANN: Mye folk under Bondens marked på Torvet. Og selvsagt var nissen på plass. Her har han tatt seg en liten hvil mellom slagene. (Foto: Tom Bucher Hansen) NISSEBAMSE: Det var ikke bare nissen som måtte hvile på Torvet i Arendal lørdag. Også denne flotte nissebamsen måtte ta seg en hvil. (Foto: Tom Bucher Hansen) SMÅ JULETRÆR: Bondens marked i Arendal. (Foto: Tom Bucher Hansen) LEFSER: Ulike typer av lefser ble solgt fra boden til «Godt og hjemmelaget» fra Holmestrand. (Foto: Tom Bucher Hansen) NYSGJERRIGE: Folk var nysgjerrige på hva som ble solgt i de forskjellige bodene på Torvet. (Foto: Tom Bucher Hansen) PYNTET SEG: Mye folk under Bondens marked på Torvet i Arendal. (Foto: Tom Bucher Hansen) EGG OG SAFT: Bondens marked i Arendal lørdag. (Foto: Tom Bucher Hansen) BODENE STO TETT: Bondens marked lørdag. (Foto: Tom Bucher Hansen) I KØ: Det var mye folk under Bondens marked på Torvet i Arendal lørdag. Her ser vi boden til Skogly gård fra Rykene (til høyre), som blant annet serverte smaksprøver av varme elgkarbonader, og Løvjomås Bigård fra Froland (til venstre). (Foto: Tom Bucher Hansen) annonse Folk kjente tydeligvis sin besøkelsestid da distriktets bønder lørdag fylte opp Torvet i Arendal. 09.12.2017 kl 19:31

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Det er selvfølgelig det tradisjonsrike Bondens marked vi snakker om. Og allerede fra åpningen klokken 10.00 (og frem til klokken de stengte klokken 15.00) kom folk strømmende på. Og på Tovet var det noe for enhver smak. Nissen var selvsagt til stede, og juletrær-salget gikk etter sigende meget bra. Mye av bondens marked denne lørdagen var selvsagt julerelatert, og økologiske produkter var det mye av i de forskjellige bodene. Størst ansamling av folk da Agderposten var innom markedet ved 12-tiden lørdag, var foran boden til Skogly gård fra Rykene. Der ble det blant annet fristet med smaksprøver av varme elgkarbonader, spekepølse, sylte og medisterkaker. Og terningene som ble satt frem til nysgjerrige kunder gikk unna som varmt hvetebrød.

















