Derfor kommer dette flyet lavt over huset ditt PÅFALLENDE: Slik ser flyet som gjør målingene ut. (Foto: NGU) annonse Det karakteristiske flyet med «brodd» er tilbake. Lavtflygingene over Telemark og Sørlandet kommer til å pågå gjennom forsommeren. 28.05.2017 kl 18:37

Det særegne flyet har base på Kjevik, og skal nå og fremover foreta målinger på vegne av Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Noen av Agderpostens lesere husker det kanskje fra i fjor. Nå er flyet med «brodd» tilbake:

«Målingene skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal», heter det i en pressemelding fra NGU.

Særlig er det planlegging av tunnelene på motorveistrekningen som trenger data: Magnetiske og radiometriske målingene fra lufta gir et bilde av berggrunnen, og med det av eventuelle farer for forvitring og kollaps, står det å lese.

«I tillegg sørger flymålingene for å gi et bilde av eventuell uranholdig berggrunn. Når slike bergarter blir drevet ut under tunnelbygging, skal de behandles som spesialavfall», opplyser NGU.

Norges geologiske undersøkelse har fått tillatelse til å fly i 60 meters høyde i ubebygde strøk, og i 100 meters høyde over tettbebygde.

Flygingene gjennomføres av det canadiske firmaet Novatem.

TILBAKE: Det aktuelle måleområdet i Telemark og Agderfylkene. De hvite områdene A og C-H skal flys i år. De skraverte områdene ble flydd i fjor (B, I, J, K og deler av A og H). Foto: NGU

Flyet «krysser fram og tilbake langs øst-vest-gående profiler med 250 avstand og nord-sør gående krysslinjer med 2.5 km avstand», opplyser NGU. Både høyden og mønsteret gjør flygingene iøynefallende fra bakken, påpeker pressemeldingen.

