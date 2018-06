Derfor gikk alarmen onsdag formiddag Sirener: annonse Signalet «viktig melding, lytt på radio» ble utløst over Sivilforsvarets varslingsanlegg onsdag klokken 12. 13.06.2018 kl 12:09 (Oppdatert 12:44)

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725

Signalet VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO ble klokken 12 utløst over Sivilforsvarets varslingsanlegg.

Søk informasjon

Dette var bare en teknisk prøve. Ellers betyr signalet at en viktig melding vil bli gitt til befolkningen over NRK, melder statskanalen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skriver i en pressemelding at signalet betyr at du skal søke informasjon der du kan, gjennom tv, radio, og sosiale medier.

– Vi sender ut signalet i dag for å teste om anlegget fungerer, i tillegg til at vi vil at folk skal bli vant til varslingen og få med seg hva den betyr, sier seksjonssjef for logistikk og beskyttelse i Sivilforsvaret, Jørn Atle Moholt til Bergens Tidende.

Det var altså ikke noe å frykte da alarmen gikk i dag.

– Vi har hatt noen henvendelser etter prøvene fra folk som har blitt urolige. Derfor prøver vi å gi ut informasjonen på forhånd om at det skal være en test, sier Moholt.

Hvert år

Hvert år i januar og juni sender Sivilforsvaret ut varsler gjennom et anlegg med 1250 sirener. De skal kunne høres av rundt halvparten av befolkningen, skriver avisen.

«Viktig melding – lytt på radio» betyr det tre signalseriene som skal ule over hele Norge i 12-tiden i dag.