Derfor er det stappfullt av folk - og blålys - i sentrum

Den store Blålysdagen i Arendal trakk flere tusen mennesker til sentrum. 20.10.2018 kl 13:47 (Oppdatert 13:56)

Jørund Flaa

Blålysdagen arrangeres i et samarbeid mellom AMFI Arendal og Arendal By AS.

- Her kan barna få ta, føle og sitte i en ekte politibil, sykebil, og den imponerende brannbilen. De kan besøke og gå ombord i redningsskøyta, de får se helikopter på nært hold, opplyser arrangørene.

Samtlige blålysetater er representert i sentrum lørdag. Meningen er å gjøre innbyggerne bedre kjent med de ulike tjeneste og arbeidet som gjøres i de ulike blålysetatene.

Og arrangementet så ut til å være et populært innslag i Arendal. I løpet av formiddagen var flere tusen mennesker innom Sam Eydes plass midt i sentrum av Arendal.

Klokken 14.45 er det ventet at et Sea King redningshelikopter skal fly inn over plassen og demonstrere en sjøredning ute i Pollen.

Følgende etater er med på arrangementet: