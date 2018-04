Derfor bør du kjøre ekstra pent i trafikken i morgen Mange kontroller: Onsdag blir det storoffensiv i trafikken. (Foto: NTB Scanpix) annonse Onsdag blir det ekstra mange trafikkontroller - over hele landet. 17.04.2018 kl 16:21 (Oppdatert 16:23)

Denne uka gjennomfører Utrykningspolitiet (UP) og politidistriktene en rekke fartskontroller, og onsdag blir det en såkalt «Speedmarathon» mot fartsovertredelser.

Fokuset på trafikken er en del av det store europeiske trafikkpolitisamarbeidet TISPOL.

- Kontrollaktiviteten har som formål å forebygge og avdekke fartsovertredelser for å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier UP-sjef Runar Karlsen på UPs egen Facebook-side.

Overfor dinside.no forklarer Karlsen at målet med de mange fartskontrollene onsdag er økt fokus på et lovbrudd som krever mange liv hvert år, nemlig for stor fart på veiene.

UP vil fokusere spesielt på veistrekninger der de vet det ofte er stor fart blant bilistene, og på veistrekninger der det er mange ulykker. Men de vil også flytte på seg i løpet av dagen.

– 9 av 10 som blir tatt for fartsovertredelser, eller mister lappen på grunn av for høy fart, er menn. Og jo yngre de er, jo dårligere er statistikken. Hvis alle kjørte så fornuftig som kvinner, ville det vært langt færre ulykker, sier Karlsen til dinside.no.