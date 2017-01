Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Denne fotoboksen på E18 blinker nesten hyppigst i landet BLINK: Mange sjåfører har opplevd å bli møtt av et blinkende lys i fotoboksen på E18 i Porsgrunn. (Foto: Fredrik Pedersen)

Av alle landets fotobokser var boksen på E18 i Porsgrunn helt på toppen over antall fartsovertredelser i 2016. 24.01.2017 kl 21:34 (Oppdatert 22:58)

Martin Øyvang (Varden)

Martin Øyvang (Varden)

Tlf: 414 59 967 I 2016 ble det registrert 694.982 passeringer av kjøretøy i fotoboksen på E18 mellom Hovet- og Brattåstunnelen. Av disse var 4.131 fartsovertredelser. Tall som TV2 har fått tak i, viser at totalantallet for denne fotoboksen, ligger helt på topp i Norge. Nærmere bestemt en tredjeplass. To på topplista Men med tanke på at det totale antallet passeringer forbi fotoboksen på E18 i Porsgrunn er betydelig lavere enn sine "konkurrenter" i toppen. Den neste fotoboksen i Telemark på topplisten ligger like i nærheten. Det er nemlig fotoboksen i nordgående retning før Brattåstunnelen. Der ble det 1.278.960 passeringer og 1.295 overtredelser, ifølge TV2. 149.000 kjørte for fort Statistikken viser at 149.000 fartsovertredelser ble registrert i fotoboksene i fjor. Av disse er i overkant av 29.000 henlagt fordi fartsovertredelsen er gjort av et utrykningskjøretøy. Ut fra totaltallet er dette en nedgang på 6.000 overtredelser sammenlignet med 2015. – Kontrollaktiviteten er på samme nivå. Det betyr at flere er flinke til å holde fartsgrensene. Vi er mer lovlydige, og sørger for ikke å bryte fartsgrensene så ofte som før, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen til TV2. 817 bilister og MC-førere kjørte så fort forbi ATK at det endte med førerkortbeslag. – ATK er et veldig viktig og effektivt virkemiddel i verktøykassa vår. Evaluering av ordningen viser at den reduserer drepte og hardt skadde med 30-50 prosent, sier Ranes til TV 2.